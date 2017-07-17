СМИ: мигранты устроили беспорядки в немецком Шорндорфе

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БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Беспорядки произошли во время народных гуляний на минувших выходных в немецком городе Шорндорф (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ.
Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.
В ночь на воскресенье в городском парке собралось около тысячи подростков, в основном беженцы и мигранты, которые вели себя агрессивно. В результате дело дошло до столкновений со стражами порядка, в полицейских летели бутылки и другие предметы. Зафиксировано несколько случаев нанесения телесных повреждений. Сообщается, что по городу ходили группы молодых людей по 30-50 человек в каждой, некоторые были вооружены ножами.
В полиции отметили, что многие подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Коме того, обер-бургомистр Шорндорфа Маттиас Клопфер сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что "в пятницу и субботу были зафиксированы три случая сексуальных домогательств, ведется следствие в отношении выходцев из Ирака и Афганистана". Клопфер уточнил, что всего в городе размещено около 700 беженцев.