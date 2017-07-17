Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: мигранты устроили беспорядки в немецком Шорндорфе

Международная панорама
17 июля, 14:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, июля. /ТАСС

Агрессивно настроенная молодежь вступала в стычки с полицией

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Беспорядки произошли во время народных гуляний на минувших выходных в немецком городе Шорндорф (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ.

Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

В ночь на воскресенье в городском парке собралось около тысячи подростков, в основном беженцы и мигранты, которые вели себя агрессивно. В результате дело дошло до столкновений со стражами порядка, в полицейских летели бутылки и другие предметы. Зафиксировано несколько случаев нанесения телесных повреждений. Сообщается, что по городу ходили группы молодых людей по 30-50 человек в каждой, некоторые были вооружены ножами.

В полиции отметили, что многие подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Коме того, обер-бургомистр Шорндорфа Маттиас Клопфер сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что "в пятницу и субботу были зафиксированы три случая сексуальных домогательств, ведется следствие в отношении выходцев из Ирака и Афганистана". Клопфер уточнил, что всего в городе размещено около 700 беженцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
5
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
6
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
7
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
Темы дня
Реклама