СМ: курдские бойцы приостановили штурм Ракки из-за угрозы турецкого вторжения

ТАСС, 17 июля. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) снизили темп операции по освобождению города Ракка (520 км от Дамаска) от террористов.

Как сообщила в понедельник газета Al Watan, боевые действия приняли там позиционный характер после успешного штурма 5 июля старинной цитадели, где находится основной форпост экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Перестрелки идут сейчас на линии соприкосновения в районе улиц 23 февраля, Абуль-Хейс и Сейф-эд-Давля.

По сведениям издания, командиры курдских отрядов, которые составляют костяк СДС, пошли преднамеренно на такой тактический шаг из-за угрозы вторжения турецких войск в кантон Африн в 60 км к западу от Алеппо, где проживает около 1 млн курдов. Как пишет издание, курды дожидаются, когда Вашингтон окажет давление на Анкару и объявит свое вето на новую турецкую интервенцию на севере Сирии.

Газета утверждает, что турецкая артиллерия и танки вторые сутки ведут непрерывный огонь по позициям курдских сил самообороны в Африне. В рядах ополченцев растут потери.

Курдские источники сообщили Al Watan, что Анкара намерена связать созданную ей в марте зону безопасности в треугольнике Аазаз - Джараблус - Эль-Баб с районами Телль-Рафаат, Африн и далее с северо-западной провинцией Идлиб, которую контролируют протурецкие вооруженные группировки.

Газета подчеркивает, что "поведение Анкары, стремящейся во что бы то ни стало вторгнуться в Африн, сорвало достижение новой договоренности трех стран - гарантов перемирия (РФ, Турция, Иран) в Сирии на международной встрече в Астане 4-5 июля.

В то же время обострились противоречия в рядах СДС в Ракке между курдскими бойцами и арабским ополчением из местных племен "Кувват ан-Нухба", которое подчиняется Ахмеду аль-Джарбе - бывшему лидеру Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил.