Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМ: курдские бойцы приостановили штурм Ракки из-за угрозы турецкого вторжения

Международная панорама
17 июля, 15:17 UTC+3 ТАСС

Турецкая артиллерия и танки вторые сутки обстреливают позиции курдских сил самообороны в Африне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) снизили темп операции по освобождению города Ракка (520 км от Дамаска) от террористов.

Как сообщила в понедельник газета Al Watan, боевые действия приняли там позиционный характер после успешного штурма 5 июля старинной цитадели, где находится основной форпост экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Перестрелки идут сейчас на линии соприкосновения в районе улиц 23 февраля, Абуль-Хейс и Сейф-эд-Давля.

По сведениям издания, командиры курдских отрядов, которые составляют костяк СДС, пошли преднамеренно на такой тактический шаг из-за угрозы вторжения турецких войск в кантон Африн в 60 км к западу от Алеппо, где проживает около 1 млн курдов. Как пишет издание, курды дожидаются, когда Вашингтон окажет давление на Анкару и объявит свое вето на новую турецкую интервенцию на севере Сирии.

Газета утверждает, что турецкая артиллерия и танки вторые сутки ведут непрерывный огонь по позициям курдских сил самообороны в Африне. В рядах ополченцев растут потери.

Курдские источники сообщили Al Watan, что Анкара намерена связать созданную ей в марте зону безопасности в треугольнике Аазаз - Джараблус - Эль-Баб с районами Телль-Рафаат, Африн и далее с северо-западной провинцией Идлиб, которую контролируют протурецкие вооруженные группировки.

Газета подчеркивает, что "поведение Анкары, стремящейся во что бы то ни стало вторгнуться в Африн, сорвало достижение новой договоренности трех стран - гарантов перемирия (РФ, Турция, Иран) в Сирии на международной встрече в Астане 4-5 июля.

В то же время обострились противоречия в рядах СДС в Ракке между курдскими бойцами и арабским ополчением из местных племен "Кувват ан-Нухба", которое подчиняется Ахмеду аль-Джарбе - бывшему лидеру Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама