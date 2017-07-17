СМИ: два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Два корабля береговой охраны КНР в понедельник вошли в территориальные воды Японии вблизи префектуры Аомори.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что китайские корабли входили в японские территориальные воды в двух разных местах.

В начале этого месяца китайский военный корабль-разведчик также входил в территориальные воды - тогда это произошло в районе префектуры Хоккайдо.