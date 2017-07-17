Опрос: большинство американцев не одобряет то, что Трамп публикует в своем Twitter

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Опрос: большинство американцев не одобряет то, что Трамп публикует в своем TwitterМеждународная панорама 17 июля, 19:39
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НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Большинство американцев не одобряет сообщения, которые глава государства Дональд Трамп публикует на своей личной странице в Twitter, и в целом считают, что хозяин Белого дома ведет себя не по-президентски. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NBC, опубликованные в понедельник.
Согласно данным проведенного исследования, 68% опрошенных считают, что Трамп своим поведением демонстрирует негативный пример, 70% полагают, что он ведет себя не так, как положено президенту. 57% респондентов заявили, что чем больше они слышат о Трампе, тем меньше он им нравится. 56% при этом отметили, что поведение главы государства "наносит ущерб его президентству", отмечает NBC.
Критике со стороны участников данного опроса, проведенного совместно с газетой The Washington Post, подверглись сообщения, которые Трамп публикует в своем Twitter. 68% респондентов считают большинство "твитов" президента неуместными, 65% - оскорбительными, 52% - опасными, следует из результатов опроса, участие в котором приняли более 1 тыс. случайно выбранных жителей США. В целом 67% респондентов не одобряют тот факт, что американский лидер пользуется Twitter.
Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.