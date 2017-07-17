Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Германии одобрил депортацию предполагаемого исламиста в РФ

Международная панорама
17 июля, 20:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, июля. /ТАСС

18-летний уроженец Дагестана заявлял о о планах совершить теракты

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Федеральный административный суд ФРГ разрешил властям Бремена депортировать предполагаемого исламиста в Россию.

Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель ведомства по внутренним делам Бремена.

Правоохранительные органы ФРГ характеризовали 18-летнего мужчину из Дагестана как лицо, от которого исходит потенциальная опасность. Он находится под арестом с 14 марта.

По данным следствия, подозреваемый переписывался в Telegram с известным полиции исламистом из Эссена и еще одним мужчиной, который являлся участником одной из террористических группировок, действующих в Сирии. Кроме того, правоохранительным органам известно, что подозреваемый рассказывал другим участникам переписки о планах совершить теракты.

Адвокаты мужчины подали жалобу на решение административного суда в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Решение, как ожидается, будет вынесено в ближайшие дни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"
3
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Российские футболистки стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах
Темы дня
Реклама