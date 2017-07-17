Суд в Германии одобрил депортацию предполагаемого исламиста в РФ

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БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Федеральный административный суд ФРГ разрешил властям Бремена депортировать предполагаемого исламиста в Россию.
Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель ведомства по внутренним делам Бремена.
Правоохранительные органы ФРГ характеризовали 18-летнего мужчину из Дагестана как лицо, от которого исходит потенциальная опасность. Он находится под арестом с 14 марта.
По данным следствия, подозреваемый переписывался в Telegram с известным полиции исламистом из Эссена и еще одним мужчиной, который являлся участником одной из террористических группировок, действующих в Сирии. Кроме того, правоохранительным органам известно, что подозреваемый рассказывал другим участникам переписки о планах совершить теракты.
Адвокаты мужчины подали жалобу на решение административного суда в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Решение, как ожидается, будет вынесено в ближайшие дни.