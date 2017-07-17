СМИ: США планируют ввести против Ирана новые санкции

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Администрация США планирует ввести в ближайшее время новые санкции против Ирана в связи с его программой разработки баллистических ракет и якобы осуществляемой им поддержкой терроризма. Об этом сообщило в понедельник сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Белого дома.

Он утверждает, что Тегеран якобы нарушает "дух соглашения" о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Тем не менее новые ограничительные меры не будут связаны с этими договоренностями по ядерной программе Ирана.

Цели санкций

Новые санкции, по утверждению представителя Белого дома, будут предназначены для противодействия широкомасштабному наращиванию ВС Ирана, а также его операциям в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Их целью станет Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), иранские официальные и юридические лица.

В новый санкционный список будут включены 16 иранских организаций и люди, которые, по мнению Вашингтона, "поддерживают незаконную и преступную деятельность Тегерана в регионе". В их число войдут семь субъектов и пять человек, которые, согласно позиции администрации США, поддерживают иранские военные и "преступные организации". Среди 16 организаций, на которые наложат санкции, также будут три иранские структуры, выделяющие средства на военные поставки страны, и еще две организации, якобы причастные к разработке баллистических ракет.

Ядерная программа Ирана

Американский чиновник назвал Иран "самой опасной угрозой американским интересам" и обещал ряд новых мер по борьбе с незаконными действиями Исламской Республики как в политическом, так и в военном русле. Представитель Белого дома также рассказал изданию, что администрация завершит оценку политики в отношении Ирана, СВПД в частности, примерно через месяц.

The Washington Free Beacon подчеркивает, что Белый дом должен по закону до вторника уведомить Конгресс США о том, исполняет ли Иран свои обязательства по ядерной сделке. По информации издания, администрация подтвердит соблюдение Тегераном соглашения, несмотря на то что президент США Дональд Трамп считает его "плохой сделкой".

"Годы уступок" привели к непрогнозировавшимся последствиям "в виде расширения возможностей Ирана в рамках всего региона", отметил американский чиновник. По его мнению, власти Ирана "затруднили понимание" важных деталей ядерной программы страны и продолжают совершать действия, которые "могут привести к нарушениям соглашения".

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить, "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".