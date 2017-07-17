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В ООН заявили, что последствия военной операции в Мосуле превзошли наихудшие ожидания

Международная панорама
17 июля, 22:53 UTC+3 ООН ООН 17, июля. /ТАСС

Координатор гуманитарной помощи в Ираке заявила, что к концу боевых действий из города бежали 940 тысяч человек

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ООН, 17 июля. /ТАСС/. Гуманитарные последствия операции по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) превзошли наихудшие ожидания ООН. Об этом заявила в понедельник журналистам координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде.

Она напомнила, что при планировании операций по оказанию помощи населению Мосула в июле прошлого года ООН подготовила три возможных сценария военной кампании: наиболее вероятный, лучший и худший. "Тогда мы говорили, что при самом вероятном сценарии город могут покинуть 450 тысяч. Худший сценарий состоял в том, что будут затронуты миллион человек, из которых 750 тысяч покинут дома. В реальности же к концу боевых действий мы существенно превзошли наихудший сценарий. Из Мосула бежали 940 тысяч человек", - сказала Гранде.

Тем не менее она похвалила иракские силы безопасности за тщательную подготовку военной операции, которая планировалась с расчетом на то, чтобы минимизировать жертвы среди мирных жителей.

Расходы на содержание беженцев

По ее словам, в настоящий момент число вынужденных переселенцев превышает 700 тысяч, большинство из которых - выходцы из западной части города. Она уточнила, что 320 тысяч человек были размещены в лагерях для беженцев, а остальные 390 тысяч проживают у друзей или родственников, либо нашли укрытие в мечетях и госучреждениях.

Как сообщила Гранде, содержание вынужденных переселенцев из Мосула в течение трех месяцев обойдется в $180 млн. Если беженцы не смогут вернуться домой в течение полугода, то эта сумма вырастет до $300 млн, а если их временное размещение продлится до девяти месяцев, то она составит 450 млн.

Четверть Западного Мосула лежит в руинах

Говоря о ситуации в самом Мосуле, координатор помощи в Ираке отметила, что восточная часть города возвращается к нормальной жизни, в то время как западная находится в "бедственном положении". По ее словам, из 54 жилых кварталов Западного Мосула 15 "практически сравняли с землей", в 23 разрушена половина зданий, а еще 16 районов пострадали незначительно. Согласно предварительным оценкам, на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры понадобится около $900 млн.

Гранде подчеркнула, что главной задачей сейчас является оказание помощи жителям, которые остаются в историческом центре Мосула, где шли наиболее ожесточенные бои. По ее словам, в этих районах могут оставаться сотни людей. В последние недели из Старого города были эвакуированы около 12 тысяч человек, многие из которых - престарелые и больные люди, которые не могли самостоятельно покинуть зону боевых действий.

В ожидании новых беженцев

Координатор также отметила, что в ближайшие месяцы ООН ожидает ухудшения ситуации в трех районах Ирака, где террористы ИГ по-прежнему занимают сильные позиции. Это населенный пункт Таль-Афар в провинции Найнава, город Хавиджа в провинции Киркук и в долине реки Евфрат на востоке провинции Анбар.

"Мы ожидаем, что мирные жители в этих районах окажутся в чрезвычайной опасности. Возможно, к концу года в зависимости от интенсивности столкновений еще 100 тысяч гражданских лиц могут быть вынуждены покинуть свои дома", - сообщила она.

По ее словам, ООН по-прежнему испытывает острую нехватку финансовых средств на оказание помощи жителям Ирака в полном объеме. Из запрошенных у доноров в начале года $985 млн всемирная организация получила только 450 млн.

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