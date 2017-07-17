СМИ: при разминировании Бенгази погибли 43 инженера ливийской армии

ТАСС, 17 июля. 43 инженера Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли, 27 получили ранения в результате взрывов мин, заложенных террористами в городе Бенгази, расположенном на востоке страны. Об этом, как сообщает агентство "Синьхуа", заявила в понедельник ЛНА.

Как отмечает агентство, представитель военных также указал, что число жертв со стороны мирного населения в результате подрывов на минах за последние 10 дней достигло 19 человек. "Погибшие в основном являлись торговцами и владельцами магазинов на улице Дерна, - отметил представитель ЛНА. - Местные жители были предупреждены о необходимости оставаться в своих домах пока в районе не будет закончено разминирование".

5 июля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается колыбелью восстания 2011 года). С 2014 года армия вела в городе ожесточенную борьбу против экстремистов, в том числе сторонников террористической группировки "Исламское государство" и связанных с "Аль-Каидой" (обе структуры запрещены в РФ) формирований. С середины ноября прошлого года армия начала наступление на западные кварталы, а в последнее время стремилась вытеснить экстремистов из их последних оплотов на севере Бенгази. Чтобы сдержать натиск правительственных войск, террористы активно минировали дороги и здания.