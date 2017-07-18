Зариф: американская политика смены режимов бессильна против Ирана

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что Вашингтон не обладает рычагами влияния, которые необходимы, чтобы добиться смены власти в Тегеране. Об этом глава МИД Ирана заявил в понедельник во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.
Министра попросили прокомментировать заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона и некоторых сенаторов о том, что Вашингтону следует поддерживать те политические силы в Иране, которые помогут обеспечить смену власти в стране. Зариф в ответ указал, что "США не учат историю". "США осуществили смену режима в Иране в 1953 году. И посмотрите, что это дало США", - подчеркнул он.
"США следовали политике смены режима со времен революции, официально ее прекратили во время работы администрации [Барака] Обамы, но мы не думаем, что ее на самом деле прекратили", - добавил глава МИД.
"Смена режима не работает в Иране, поскольку эта страна не нуждается в США для выживания и легитимности [власти], - указал Зариф. - Мы жили наперекор США, хотя необязательно, что это был наш выбор". Министр в связи с этим напомнил, что Иран "находился под давлением в течение 38 лет", но, несмотря на это, "смог выжить".