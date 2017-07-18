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Президент Филиппин попросил парламент продлить военное положение на Минданао

Международная панорама
18 июля, 7:56 UTC+3 ТАСС

Военное положение было введено на острове 23 мая после того, как боевики экстремистской группировки "Мауте" атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави

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ТАСС, 18 июля. Президент Филиппин Родриго Дутерте направил просьбу Конгрессу страны продлить военное положение на острове Минданао до конца 2017 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Ему [Дутерте] необходимо разобраться с местными террористическими группировками и всем тем, что угрожает общественной безопасности на Минданао", - приводит агентство слова пресс-секретаря президента Эрнесто Абеллы.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. В тот же день Дутерте ввел военное положение на всей территории острова, где в течение июня продолжались ожесточенные столкновения правительственных войск с боевиками.

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