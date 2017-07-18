Президент Филиппин попросил парламент продлить военное положение на Минданао

ТАСС, 18 июля. Президент Филиппин Родриго Дутерте направил просьбу Конгрессу страны продлить военное положение на острове Минданао до конца 2017 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Ему [Дутерте] необходимо разобраться с местными террористическими группировками и всем тем, что угрожает общественной безопасности на Минданао", - приводит агентство слова пресс-секретаря президента Эрнесто Абеллы.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. В тот же день Дутерте ввел военное положение на всей территории острова, где в течение июня продолжались ожесточенные столкновения правительственных войск с боевиками.