СМИ: в Японии рассчитывают пересмотреть конституцию под предлогом угрозы с Севера

ПХЕНЬЯН, 18 июля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти Японии рассчитывают использовать тезис об угрозе с Севера для пересмотра "мирной" конституции. Такой вывод содержится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном во вторник в центральной газете "Нодон синмун".

Его авторы отреагировали на воинственные заявления премьер-министра островного государства Синдзо Абэ, прозвучавшие после запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", проведенного 4 июля, как утверждают в Пхеньяне, "исключительно для укрепления обороноспособности республики".

В материале отмечается, что такая позиция свидетельствует "о намерении японских властей извлечь максимальную политическую выгоду за счет эскалации напряженности под предлогом угрозы с Севера".

В Пхеньяне полагают, что в Токио рассчитывают пересмотреть "мирную" конституцию для превращения Японии в мощную военную державу.

По оценкам ЦТАК, механизм пересмотра статуса страны уже запущен, а для привлечения на свою сторону общественности Токио "активно создает образ внешнего врага в лице КНДР". Для этого, в частности, в Японии проводятся учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны Севера, сообщает информагентство.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Правительство Японии в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны Пхеньяна и потребовало "глобальных действий" в ответ на этот шаг Северной Кореи. Синдзо Абэ выступил за скорейшее принятие Советом Безопасности ООН резолюции, подразумевающей введений новых жестких санкций в отношении КНДР.