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Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли

Международная панорама
18 июля, 17:05 дата обновления: 18 июля, 17:31 UTC+3

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "разговор был жестким, откровенным и взвешенным", он также "отразил приверженность обеих сторон урегулированию" сложившейся ситуации

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в Вашингтоне стали отражением духа доброй воли, однако обеим странам необходимо проделать больше работы. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт, опубликованном во вторник по итогам встречи дипломатов.

"Разговор был жестким, откровенным и взвешенным и отразил приверженность обеих сторон урегулированию [сложившейся ситуации], - отмечается в документе. - Переговоры отразили дух доброй воли, но очевидно, что необходимо проделать больше работы".

Пл словам Науэрт, Вашингтон и Москва ищут долгосрочное решение, которое учтет обеспокоенности обеих сторон, и готовы возобновить диалог по стратегической стабильности.

"Соединенные Штаты и Россия ищут долгосрочное решение, которое учтет обеспокоенности обеих сторон, приведшие к обострению отношений, - отмечается в документе. - Заместитель госсекретаря Шэннон и заместитель министра иностранных дел России Рябков выразили приверженность проведению очередных [заседаний] Двусторонней консультативной комиссии по Новому ДСНВ (Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) и диалога по стратегической стабильности и в ближайшем будущем обменяются предложениями по графику [их проведения]".

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