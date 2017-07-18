Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в Вашингтоне стали отражением духа доброй воли, однако обеим странам необходимо проделать больше работы. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт, опубликованном во вторник по итогам встречи дипломатов.

"Разговор был жестким, откровенным и взвешенным и отразил приверженность обеих сторон урегулированию [сложившейся ситуации], - отмечается в документе. - Переговоры отразили дух доброй воли, но очевидно, что необходимо проделать больше работы".

Пл словам Науэрт, Вашингтон и Москва ищут долгосрочное решение, которое учтет обеспокоенности обеих сторон, и готовы возобновить диалог по стратегической стабильности.

"Соединенные Штаты и Россия ищут долгосрочное решение, которое учтет обеспокоенности обеих сторон, приведшие к обострению отношений, - отмечается в документе. - Заместитель госсекретаря Шэннон и заместитель министра иностранных дел России Рябков выразили приверженность проведению очередных [заседаний] Двусторонней консультативной комиссии по Новому ДСНВ (Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) и диалога по стратегической стабильности и в ближайшем будущем обменяются предложениями по графику [их проведения]".