Глава МИД ФРГ выступил за "новую восточную политику"

Daimler отзывает 3 млн автомобилей в Европе из-за дизельного скандалаЭкономика и бизнес 18 июля, 20:42
Чемпионат мира по боксу 2019 года планируется провести во дворце "Айсберг"Спорт 18 июля, 20:28
Крытый ледовый каток будет построен в Сыктывкаре к ЧМ-2021 по хоккею с мячомСпорт 18 июля, 20:17
Глава МИД ФРГ: с Путиным можно без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласияМеждународная панорама 18 июля, 20:14
СМИ: бельгийский сайт добавил нули в счет за ужин для Трампа и его супруги в ПарижеОбщество 18 июля, 20:09
Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства ВенесуэлыМеждународная панорама 18 июля, 20:03
Банк Англии представил новую банкноту с портретом писательницы Джейн ОстинЭкономика и бизнес 18 июля, 19:41
Российские ватерполистки проиграли сборной Австралии в матче группового этапа ЧМСпорт 18 июля, 19:40
"Вест Хэм" арендовал вратаря "Манчестер Сити" Джо ХартаСпорт 18 июля, 19:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает целесообразным вернуться к восточной политике экс-канцлера Вилли Брандта (1969-1974 гг.). Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано во вторник на сайте немецкого журнала Focus.
"Я недавно был в Рейкьявике, именно там Рональд Рейган и Михаил Горбачев [в 1986 году] вели многочасовые переговоры и договорились о разоружении, из этого договора мы черпаем выгоду и сейчас. Почему мы - вместо того, чтобы начинать новую гонку - не можем вновь попытаться начать процесс разоружения и контроля над вооружениями. Я выступаю за новую восточную политику и политику разрядки, несмотря на то, что в настоящее время многое говорит против".
Рассуждая на тему антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, министр в очередной раз выступил за поэтапное снятие ограничительных мер с Москвы при прогрессе в реализации "Минска-2": "Правильным шагом было бы сокращать санкции шаг за шагом при наличии небольшого прогресса". В этом вопросе Россия должна оказать влияние на ополченцев, а США - на Украину, полагает Габриэль.
Германия начала предпринимать попытки сближения с ГДР, Советским Союзом, а также со странами Восточной Европы после прихода к власти Вилли Брандта. Именно при нем состоялась первая встреча руководства ФРГ и Западной Германии, был подписан Московский договор о признании послевоенных границ в Европе. Данные шаги, осуществлявшиеся под лозунгом "перемены через сближение", получили название "новая восточная политика".