Госсекретарь США считает, что его ведомству нужна строгая дисциплина и реформы

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в Госдепартаменте отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.

"Это в целом не строго дисциплинированная организация, - сказал он во вторник в интервью газете The New York Times (NYT). - Процесс принятия решений носит фрагментарный характер, временами люди не хотят принимать решения, а межведомственная координация затруднена".

Он выразил удивление тем, насколько процесс принятия решений в правительственных ведомствах отличается от принятия решений в нефтяной корпорации ExxonMobil, где он проработал 41 год.

По словам Тиллерсона, он намерен к концу года разработать план реорганизации Госдепартамента и уже нанял две группы советников. Как сообщила NYT, будут созданы пять комитетов, которые проанализируют различные аспекты деятельности подразделений Госдепа, а также Агентства международного развития. В частности, будут рассмотрены вопросы о том, насколько программы иностранной помощи соответствуют национальным приоритетам США.