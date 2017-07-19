Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США выработает в течение нескольких месяцев ответные меры в связи с положением, складывающимся вокруг российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил во вторник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва.

Выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, он заявил, что, по его расчетам, начавшийся весной пересмотр американской доктрины применения ядерного оружия завершится "через несколько месяцев". При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли учитываться при проведении такого анализа нарушение ДРСМД Россией, которое, как утверждает американская администрация, имеет место с 2014 года. "Цель пересмотра ядерной доктрины - обеспечить президенту [США Дональду Трампу] возможные варианты ответа, - заявил военачальник. - Так что мы предоставим ему набор вариантов того, что может быть резонным ответом на российскую деятельность применительно к ДРСМД".

В связи с этим Селва уточнил, что речь идет именно о возможных вариантах, а не об утвержденных администрацией США решениях. Одновременно он высказался за применение "всех инструментов, существующих внутри Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы вести переговоры с россиянами и попытаться принудить их вернуться к соблюдению" данного документа. "Нам следует также взглянуть на заложенные в договоре программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, доступные нам, чтобы действительно увеличить давление на россиян", - убежден замглавы КНШ. Как он пояснил, эти механизмы договора позволяют разрабатывать, но не испытывать ракеты средней и меньшей дальности.

Одновременно генерал, как он уже делал ранее, выразил мнение, что Москва едва ли вернется к соблюдению ДРСМД. Тем не менее, если стороны урегулируют противоречия по ДРСМД, то потребуется выработать "метод действительной верификации соблюдения, требующий инспекции оружейных систем", которые, согласно выводам США, развернула Россия, отметил Селва.

Наконец, он предположил, что крылатая ракета наземного базирования, которую будто бы в нарушение ДРСМД развернула Россия, не дает Москве военных преимуществ. "С учетом местонахождения конкретной ракеты, ее развертывания, они не приобретают никакого преимущества в Европе", - полагает Селва.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Москва тоже выдвигает целый ряд претензий США, связанных с выполнением ДРСМД.

Ситуация с КНДР

Разведка США считает, что КНДР еще не устранила проблемы с системами наведения своих баллистических ракет, сообщил Селва.

Замглавы КНШ подтвердил, что, по оценкам Пентагона, КНДР "быстро движется к разработке" межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Но у меня нет уверенности, что произведенное ими [ВС КНДР] 4 июля испытание демонстрирует наличие способности нанести удар по Соединенным Штатам с какой-либо степенью точности или обоснованной уверенностью в успехе. Эксперты [правительства США] говорят мне, что северокорейской стороне еще только предстоит продемонстрировать способность изготовить необходимую [в таких случаях] систему наведения и контроля", - подчеркнул военачальник.

Селва также отметил, что спецслужбы США в состоянии продолжать отслеживать дальнейшие испытания баллистических ракет в КНДР. "Я в достаточной степени уверен в способности нашего разведывательного сообщества следить за испытаниями, но не за развертыванием данных ракетных систем", - сказал генерал.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной.

Россия квалифицировала испытанную КНДР ракету как имевшую среднюю дальность.