СМИ: Темер установил в кабинете устройство, затрудняющее ведение аудиозаписи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер распорядился установить в своем кабинете устройство, которое затрудняет аудиозапись переговоров. Об этом сообщила в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет об аппарате, который издает неразличимые для человеческого слуха звуки. При этом он создает помехи для любых аудиозаписей, делая их содержание недоступным для воспроизведения на каких-либо носителях.

Источники Folha de S.Paulo утверждают, что решение о приобретении такого оборудования было принято после скандала вокруг разговора президента с предпринимателем Жоэсли Батистой. Эта беседа была записана на диктофон втайне от главы государства и стала поводом для начала антикоррупционного расследования в его отношении.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф.

В распоряжении полиции также была передана видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан. По данным следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

Таким образом, бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.