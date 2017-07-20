Турция завершила переброску военнослужащих на базу в Катаре

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АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Шестая группа турецких военных в составе 28 человек артиллерийской батареи прибыла утром в четверг на военную базу в Дохе.
Таким образом, Турция завершила переброску военнослужащих в Катар, сообщило Анатолийское агентство.
Общая численность военного контингента Турции в эмирате не уточняется.
Создание военной базы Турции в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.
После того как несколько арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Дохой, ими был подготовлен список требований для выхода из кризиса, одним из пунктом которого стало прекращение военного сотрудничества Катара с Турцией. Однако официальные лица обеих стран объявили о намерении и дальше придерживаться договоренностей в военной сфере.