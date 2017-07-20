Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Рам Натх Ковинд, которого выдвинула правящая Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия), избран новым президентом Индии. Об этом сообщила избирательная комиссия. По информации телеканала NDTV, Ковинд набрал более 65% голосов выборщиков.

Ковинд стал 14 президентом страны с 1950 года, когда в Индии был введен президентский пост (это были 15 выборы - первый президент Раджендра Прасад занимал эту должность два срока подряд - прим. ТАСС). Кроме того, Ковинд стал вторым президентом-выходцем из далитов - так называют в Индии членов низших каст неприкасаемых.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

Сами выборы прошли 17 июля - президент в Индии избирается не на всеобщих выборах, а коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов. В общей сложности в голосовании приняли участие 4896 человек, 776 из которых - депутаты верхней и нижней палат парламента страны. Голоса выборщиков не равны, каждый имеет определенное число голосов в зависимости от численности населения его штата.

Урны с бюллетенями, доставленными со всей Индии, были вскрыты в четверг в 11:00 по местному времени, согласно избирательному законодательству, все голоса были посчитаны, а потом пересчитаны семь раз, только после этого был объявлен результат.

Кандидат от низких каст

Рам Натх Ковинд родился 1 октября 1945 года в Соединенных провинциях Британской Индии (ныне штат Уттар- Прадеш) в семье далитов (так в Индии называют касты неприкасаемых, которые в традиционном индуизме считаются низшими). Получил степень бакалавра коммерции и права в Университете Канпура, затем 16 лет работал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны.

В апреле 1994 года был избран в верхнюю палату парламента Раджья сабха от штата Уттар-Прадеш, был ее членом до марта 2006 года. В августе 2015 года был назначен губернатором штата Бихар (в настоящее время покинул пост в связи с выдвижением в кандидаты в президенты). Женат, имеет сына и дочь.

Ковинд стал вторым президентом-далитом в индийской истории (первым был Кочерил Раман Нараянан, занимавший эту должность с 1997 по 2002 гг.)

Касты неприкасаемых, которых в современной Индии называют далитами ("угнетенными") или "списочными" (то есть членами каст, внесенных в особый правительственный список - прим. ТАСС), в традиционном индуизме считаются низшими. Исторически далиты выполняли самую грязную работу. В индуизме, где верят в переселение душ, утверждается, что далитом человек рождается за грехи в прошлой жизни, это и объясняет отношение к низким кастам в традиционном обществе.

Конституция, принятая в 1950 году, отменила все сословные и кастовые привилегии, но на деле предрассудки сохраняются. Кастовые пережитки - одна из главных проблем современной Индии. Поэтому ведущие политические силы стараются представить себя защитниками равенства.

Согласно официальным данным, в Индии проживают около 17,7% далитов - более 200 млн человек. И это тот политический ресурс, за который индийские партии готовы бороться.

Президент как символ

Индийский президент занимает пост пять лет. Заняв эту должность, он выходит из своей политической партии и становится "президентом над партиями". Согласно конституции страны, он обладает достаточно широкими полномочиями: назначает премьер-министра, губернаторов штатов и союзных территорий, утверждает кабинет министров, судей Верховного суда и Высоких судов штатов, является верховным главнокомандующим.

Но в реальности президентские функции в основном представительские - настоящей властью в Индии обладает премьер-министр. При этом президент в Индии скорее воспринимается как человек, олицетворяющий моральный авторитет власти, являющийся ее символом. Потому на президентскую должность подчас избирают не политических деятелей, а людей, пользующихся всеобщим уважением и имеющих выдающиеся заслуги перед страной. Например, в 2002-2007 годах президентом был "отец" национальной ракетной программы Абдул Калам - "индийский Королев".