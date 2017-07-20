На Украине после заявления Генпрокуратуры проверят декларации Тимошенко за два года

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции на Украине (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций лидера фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании агентства. Об этом сообщило в четверг издание "Украинские новости".

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"Соответствующее решение было принято в четверг на заседании агентства. Полная проверка деклараций Тимошенко будет проведена на основании информации Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Согласно порядку проведения проверок электронных деклараций, полная проверка длится 60 дней со дня принятия решения о ее проведении, в случае необходимости эти сроки могут быть продлены, но не более чем на 30 дней.

По данным реестра электронных деклараций, в 2015 году Тимошенко указала, что имеет 485,9 тысячи гривен на банковском счете (около $18,6 тыс.) и 318 тысяч гривен наличными (около $12,2 тыс.). В 2016 году Тимошенко задекларировала 876,7 тысячи гривен (около $33,9 тыс.) доходов, а ее муж Александр - 3,1 млн гривен (около $115,3 тыс.).

Система электронного декларирования на Украине была запущена с 1 сентября текущего года, это было одним из ключевых условий для рассмотрения в ЕС вопроса о предоставлении стране безвизового режима. Все украинские чиновники и должностные лица обязаны были оформить декларации в двухмесячный срок.