Апелляционный суд Киева не разрешил переименовать проспект Ватутина

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Проспекта Генерала Ватутина в Киеве сохранит свое название и не будет переименован в рамках закона о декоммунизации. Киевский апелляционный административный суд оставил в силе запрет о переименовании на проспект Шухевича после многочисленных обращений киевлян.

"Сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалоб на определение суда первой инстанции о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета от 1 июня о переименование проспекта легендарного полководца Генерала Ватутина на Шухевича и оставил в силе данное определение", - сообщила в четверг руководитель общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная в Facebook. Она подчеркнула, что такое решение суда означает, что "проспект носит имя Ватутина и переименовывать его пока не будут".

Решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича Киевский горсовет принял 1 июня. После этого киевляне начали собирать подписи для отмены решения столичных депутатов. В дальнейшем петиция набрала 10 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Николай Ватутин - видный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ватутин погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся впоследствии гангрены 15 апреля 1944 года генерал скончался. Ватутин похоронен в Мариинском парке Киева. На памятнике военачальнику выбита надпись: "Генералу Ватутину от украинского народа".