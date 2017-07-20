Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Апелляционный суд Киева не разрешил переименовать проспект Ватутина

Международная панорама
20 июля, 18:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июля. /ТАСС

Ранее петиция против решения столичных депутатов набрала 10 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Проспекта Генерала Ватутина в Киеве сохранит свое название и не будет переименован в рамках закона о декоммунизации. Киевский апелляционный административный суд оставил в силе запрет о переименовании на проспект Шухевича после многочисленных обращений киевлян.

"Сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалоб на определение суда первой инстанции о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета от 1 июня о переименование проспекта легендарного полководца Генерала Ватутина на Шухевича и оставил в силе данное определение", - сообщила в четверг руководитель общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная в Facebook. Она подчеркнула, что такое решение суда означает, что "проспект носит имя Ватутина и переименовывать его пока не будут".

Решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича Киевский горсовет принял 1 июня. После этого киевляне начали собирать подписи для отмены решения столичных депутатов. В дальнейшем петиция набрала 10 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Николай Ватутин - видный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ватутин погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся впоследствии гангрены 15 апреля 1944 года генерал скончался. Ватутин похоронен в Мариинском парке Киева. На памятнике военачальнику выбита надпись: "Генералу Ватутину от украинского народа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
2
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане
3
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
4
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
5
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
6
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама