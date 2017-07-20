Совбез ООН расширил санкции против ИГ

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН расширил санкции против террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ), включив в черный список восемь лиц и организаций, причастных к противозаконной деятельности. Соответствующая резолюция, предложенная США, была принята в четверг единогласно.

В 33-страничном документе, включающем три приложения, подчеркивается, что "терроризм представляет угрозу для международного мира и безопасности", а борьба с ним "требует коллективных усилий на национальном, региональном и международном уровнях на основе уважения международного права и Устава ООН".

Согласно документу, в санкционный перечень, в котором числятся более 250 физических лиц, группировок и организаций, связанных с ИГ и "Аль-Каидой", будут добавлены еще четыре фамилии. Это объявленные в розыск в России Малик Русланович Барханоев и Мурад Ираклиевич Маргошвили, участвующие в боевых действиях на территории Ирака и Сирии в составе террористических группировок, и двое индонезийцев, один из которых - Бахрун Наим - считается организатором терактов в Джакарте 14 января 2016 года.

Кроме того, список пополнится двумя финансовыми учреждениями - Selselat al Thahab Money Exchange в Ираке и Hanifa Money Exchange Office в Сирии, сотрудничающими с ИГ, и двумя действующими в Сирии группировками: "Джейш Халид ибн Аль-Валид" и "Джунд аль-Акса". Боевики последней в феврале 2014 года участвовали в массовой расправе над мирными жителями деревни Маан, в которой проживали преимущественно алавиты - последователи направления ислама, к которому относится президент Сирии Башар Асад. В соответствии с резолюцией, финансовые активы лиц и организаций, включенных в санкционный перечень, замораживаются, кроме того, в отношении них действует запрет на поездки за рубеж и оружейное эмбарго.

Принятый СБ документ объединяет в себе положения многих резолюций, посвященных борьбе с терроризмом. В частности, в нем подчеркивается необходимость пресечения финансирования групп и организаций, внесенных в перечни ООН, а также обмена информацией о лицах, которые причастны к террористической деятельности. В резолюции также содержится призыв к странам "быть бдительными на предмет использования информационных и коммуникационных технологий в террористических целях", предотвращать вербовку в ряды боевиков и противостоять пропаганде экстремизма и подстрекательству к насилию в интернете.

Учтены не все пожелания России

По итогам голосования заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятием резолюции сделан "очень важный шаг в сторону укрепления антитеррористического режима". "Теперь от всех государств без исключения требуется полное и добросовестное выполнение положений этого важного решения Совета Безопасности ООН, двойным стандартам не может быть места", - сказал дипломат.

В то же время он выразил глубокое сожаление тем, что в тексте "не до конца учтены озабоченности членов Совета Безопасности", в том числе не отражено предложение РФ о введении всеобъемлющего запрета на любые торгово- экономические связи с территориями, подконтрольными ИГ. "Следует отдавать себе отчет, что террористы занимаются широкомасштабной трансграничной контрабандой углеводородов и других товаров. Нелегальный бизнес ежемесячно приносит им десятки миллионов долларов, эти деньги направляются террористами на закупку вооружений и боеприпасов, что осложняет применение к ним силовых мер", - подчеркнул Сафронков. По его словам, российская сторона будет продолжать добиваться введения этой и других мер, "нацеленных на полную финансовую и материально-техническую изоляцию террористических группировок".

В свою очередь постпред Китая Лю Цзеи, являющийся председателем СБ ООН в июле, призвал усилить координацию стран в сфере борьбы с терроризмом. "Надеемся, что государства и секретариат ООН будут строго выполнять резолюции, а также продолжать сотрудничать с комитетом [СБ ООН по ИГ и "Аль-Каиде"], чтобы мы все вместе могли обеспечить эффективность санкционного режима", - отметил дипломат. На активизации международного сотрудничества настаивали и другие выступающие, в том числе британский постпред Мэттью Райкрофт, который отметил, что упомянутые в принятой резолюции террористы включают лиц из России и Индонезии. По его словам, это говорит о том, что реагирование на угрозу "требует глобального ответа".