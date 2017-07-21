Тиллерсон: США надеются, что соседи Катара изучат вопрос о прекращении его блокады

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что соседствующие с Катаром государства рассмотрят вопрос о прекращении его "сухопутной блокады". Об этом сообщил в пятницу на переговорах с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой, который находится с визитом в Вашингтоне, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Надеюсь, что четыре страны изучат в качестве знака добросовестности возможность снятия этой сухопутной блокады, которая действительно имеет негативное воздействие на катарский народ", - заявил шеф американской дипломатии. При этом он отметил, что Вашингтон удовлетворен шагами Дохи, направленными на выполнение двустороннего меморандума о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма, который был подписан 11 июля. Тиллерсон выразил мнение, что Катар предпринимает на этом направлении активные усилия. "Они чрезвычайно агрессивно выполняют это соглашение, так что, я думаю, мы удовлетворены усилиями, которые они прилагают", - сказал по данному поводу глава внешнеполитического ведомства США.

Как подчеркнул при подписании меморандума глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, документ "гарантирует, что обе страны несут ответственность за сотрудничество в вопросе прекращения финансирования терроризма". По словам министра, данная договоренность, заключенная в ходе пребывания Тиллерсона в Дохе, "не связана с кризисом и блокадой, которым подвергся Катар". "Катар и США подписали меморандум по наращиванию антитеррористических усилий", - уточнил он. Глава МИД эмирата также призвал Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет присоединиться к этой договоренности.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Перед этим четыре страны выдвинули 13 требований, отвергнутые Дохой, а затем на встрече в Каире главы МИД "квартета" обозначили шесть принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них - прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

Кроме того, четверка заявила, что считает подписание США и Катаром означенного меморандума недостаточным, и предупредила, что будет следить за серьезностью намерений Катара.