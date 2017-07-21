Парламент Венесуэлы привел к присяге новых членов Верховного суда вопреки решению органа

ТАСС, 21 июля. Национальная ассамблея Венесуэлы привела в пятницу к присяге 13 новых членов Верховного суда, несмотря на то, что высший судебный орган республики признал процесс назначения недействительным. Церемония транслировалась в эфире телеканала Capitolio TV, принадлежащего парламенту.

"Они будут приведены к присяге сегодня, чтобы начать процесс спасения Верховного суда", - сказал депутат Карлос Беррисбейтия в начале заседания.

В четверг ВС заявил, если новые судьи будут приведены парламентом к присяге, им могут быть предъявлены обвинения в "незаконном присвоении полномочий". По мнению органа, процесс назначения является недействительным из-за "его несвоевременности, отсутствия вакантных мест и несоблюдения конституционных и законных норм".

С действующим составом ВС стал одним из главных союзников президента Николаса Мадуро в борьбе с политическими оппонентами. Орган неоднократно признавала недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства. Контролирующая парламент оппозиция считает, судьи были выбраны в декабре 2015 незаконным путем. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.