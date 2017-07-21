Число пострадавших в стычках с израильской полицией выросло до 450

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ТАСС, 21 июля. Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются в Восточном Иерусалиме и ряде городов на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило в пятницу агентство Wafa со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших достигло 450 человек, трое скончались от ранений.
Медицинская помощь была оказана 110 арабам, получившим ранения или пострадавшим от применения слезоточивого газа в Старом городе Иерусалима и арабских предместьях. 41 из них остаются в больницах.
По информации Красного Полумесяца, 23 человека получили ранения в результате применения огнестрельного оружия и 147 пострадали от резиновых пуль, которые использовали против манифестантов израильские полицейские. Ранее сообщалось о 377 пострадавших.
Помимо Иерусалима, столкновения между манифестантами и стражами порядка произошли в Наблусе, Хевроне, Вифлееме, Калькилье, Тулькарме, Каландии и Джабалии (сектор Газа).
Митинги и шествия палестинской общественности прошли в пятницу в рамках массовой акции "Гнев аль-Аксы".