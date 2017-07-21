Эмир Катара заявил о готовности к диалогу при уважении суверенитета страны

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ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Катар готов к диалогу и взаимопониманию при соблюдении суверенитета страны.
Об этом в пятницу заявил в обращении, которое транслировал телеканал Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
"Мы готовы к диалогу и взаимопониманию, но при соблюдении принципа суверенитета страны и уважении выбора самого народа", - сказал эмир Катара. "Мы не согласны с политикой некоторых стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но не вмешиваемся в их внутренние дела", - отметил он.
Шейх Тамим считает, что против его страны была развязана беспрецедентная пропагандистская кампания. "Те, кто участвуют в этой кампании, и сами не верят в правдоподобность приводимых фактов", - отметил эмир.
По словам катарского лидера, Доха "всеми возможными путями борется с террором и получила за свои усилия в этом направлении международное признание".