Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами, если задержанные американцы не будут освобождены

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану новыми и серьезными последствиями, если тот не освободит заключенных в иранских тюрьмах американцев. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп готов вводить новые и серьезные последствия в отношении Ирана до тех пор, пока несправедливо заключенные американские граждане не будут отпущены на свободу и возвращены [на родину]", - говорится в документе.