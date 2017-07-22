Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами, если задержанные американцы не будут освобождены

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ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану новыми и серьезными последствиями, если тот не освободит заключенных в иранских тюрьмах американцев. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп готов вводить новые и серьезные последствия в отношении Ирана до тех пор, пока несправедливо заключенные американские граждане не будут отпущены на свободу и возвращены [на родину]", - говорится в документе.