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Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами, если задержанные американцы не будут освобождены

Международная панорама
22 июля, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июля. /ТАСС

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома

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ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану новыми и серьезными последствиями, если тот не освободит заключенных в иранских тюрьмах американцев. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп готов вводить новые и серьезные последствия в отношении Ирана до тех пор, пока несправедливо заключенные американские граждане не будут отпущены на свободу и возвращены [на родину]", - говорится в документе.

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