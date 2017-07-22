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Глава нацразведки США назвал КНДР экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов

Международная панорама
22 июля, 4:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Дэниел Коутс заявил, что активность Пхеньяна в области развития ракетной и ядерной программ становится "предметом большой озабоченности" со стороны Вашингтона

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Действия КНДР представляют собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в пятницу директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По его словам, активность Пхеньяна в области развития ракетной и ядерной программ становится "экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов и предметом большой озабоченности" со стороны Вашингтона.

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© AP Photo/Ahn Young-joon

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Говоря о произведенном недавно запуске в КНДР ракеты, которую Вашингтон назвал межконтинентальной баллистической, Коутс отметил, что этот пуск продемонстрировал факт "достижения прогресса" Пхеньяном в разработке ракеты, которая "потенциально может достичь берегов США".

Директор нацразведки также выразил мнение, что КНДР стремится к тому, чтобы стать членом так называемого клуба ядерных держав. "Им предстоит еще работа", но "они настойчивы в своем стремлении достичь этой цели", указал он.

Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, Коутс заявил, что он является "очень необычном человеком, но никак не сумасшедшим". "Под его действиями есть рациональная основа", - сказал глава нацразведки США, отметив, что Ким Чен Ын нацелен в первую очередь на то, чтобы "его режим выжил".

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали глобальных действий в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Вашингтон посчитал, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной, Москва же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.

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Персоны
Коутс, Дэниел (Дэн)
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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