Глава нацразведки США назвал КНДР экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов

Интерпол распространил список из 173 террористов, которые могут совершить атаки в ЕвропеМеждународная панорама 22 июля, 3:46
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделеМеждународная панорама 22 июля, 2:41
Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалистаКультура 22 июля, 1:29
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданстваОбщество 22 июля, 1:03
"Зенит" Манчини сыграет с "Рубином" Бердыева в чемпионате России по футболуСпорт 22 июля, 0:42
Новый директор по коммуникациям Белого дома обещает наладить отношения Трампа со СМИМеждународная панорама 22 июля, 0:33
Баскетболист Швед подписал контракт с "Химками" до 2020 годаСпорт 21 июля, 23:58
Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно многоСпорт 21 июля, 23:53
Рогозин назвал чушью информацию о своем прилете в Молдавию на военном самолетеПолитика 21 июля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Действия КНДР представляют собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в пятницу директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
По его словам, активность Пхеньяна в области развития ракетной и ядерной программ становится "экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов и предметом большой озабоченности" со стороны Вашингтона.
Говоря о произведенном недавно запуске в КНДР ракеты, которую Вашингтон назвал межконтинентальной баллистической, Коутс отметил, что этот пуск продемонстрировал факт "достижения прогресса" Пхеньяном в разработке ракеты, которая "потенциально может достичь берегов США".
Директор нацразведки также выразил мнение, что КНДР стремится к тому, чтобы стать членом так называемого клуба ядерных держав. "Им предстоит еще работа", но "они настойчивы в своем стремлении достичь этой цели", указал он.
Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, Коутс заявил, что он является "очень необычном человеком, но никак не сумасшедшим". "Под его действиями есть рациональная основа", - сказал глава нацразведки США, отметив, что Ким Чен Ын нацелен в первую очередь на то, чтобы "его режим выжил".
Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали глобальных действий в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Вашингтон посчитал, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной, Москва же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.