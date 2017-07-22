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Иракские военные задержали в Мосуле 16-летнюю немку, воевавшую на стороне ИГ

Международная панорама
22 июля, 11:10 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, июля. /ТАСС

Сотрудники посольства ФРГ в Ираке оказывают помощь девушке, сообщили в прокуратуре Дрездена

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© EPA/AHMED JALIL

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Иракские военные задержали в Мосуле при освобождении города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 16-летнюю немку, воевавшую в числе других женщин на стороне ИГ. Об этом в субботу сообщила прокуратура Дрездена.

"Ее личность установлена", - отметили в ведомстве. Она проживала в саксонском городе Пульсниц под Дрезденом. Сейчас, по данным прокуратуры, сотрудники посольства ФРГ в Ираке оказывают ей помощь.

Школьница пропала летом 2016 года почти сразу после того, как приняла ислам. Как оказалось, она переписывалась в одном из онлайн-чатов с участниками ИГ. По данным СМИ, иракские военные во время освобождения Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран. До сих пор власти ФРГ не подтверждали информацию, что среди них есть гражданка Германии, хотя и не исключали этого.

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Reuters: полиция ФРГ задержала двух подозреваемых в связях с ИГ

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