На Украине завершились украинско-американские военные учения Sea Breeze 2017

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze 2017 завершились в Одессе и Николаевской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В Одессе и Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze 2017, которые длились с 10 июля. Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, в них привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, как отметили в пресс-службе, во время церемонии закрытия отметил, что в ходе учений "удалось расширить формат обучения на море, в поле, воздухе и под водой", а также сделать еще один "важный шаг в вопросе отработки совместимости и перехода на стандарты НАТО". В свою очередь руководитель маневров от ВМС США Мэтью Леман заверил, что США остаются верными партнерам и союзникам Украины.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. В 2016 году они проходили 18-30 июля с участием военных моряков, наблюдателей и инструкторов из 16 стран (Украина, США, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция, Финляндия) и охватывали северо-западную часть Черного моря, юг Одесской и часть Николаевской областей. В этом году учения Sea Breeze проходили с 10 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.