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Al Jazeera: в Иерусалиме израильская полиция разогнала толпу арабов у ворот Баб-эль-Асбат

Международная панорама
22 июля, 21:44 UTC+3 ТАСС

Как сообщил телеканал, число пострадавших в стычках со полицией неизвестно по причине того, что израильские власти с раннего утра закрыли доступ для зарубежных СМИ в район Храмовой горы

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ТАСС, 22 июля. Израильская полиция разогнала в субботу толпу арабов, собравшихся на молитву у ворот Баб-эль-Асбат в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По ее информации, уточнить число пострадавших в стычках с полицией не представляется возможным по причине того, что израильские власти с раннего утра закрыли доступ для зарубежных СМИ в район Храмовой горы.

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© AP Photo/Kamil Zihnioglu, Pool

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Более недели местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль-Акса в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыни рамок с металлодетекторами, отмечает Al Jazeera. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.

В субботу израильские стражи порядка пресекли уличные акции арабов в нескольких кварталах Старого города Иерусалима. По предварительной информации, получил ранение один человек. Серьезные стычки имели место также в районе контрольно-пропускного пункта в Каландии на севере города.

В пятницу, в день "гнева Аль-Аксы", когда в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан прошли массовые митинги и шествия, в стычках с израильскими полицейскими пострадали свыше 400 человек. Три манифестанта скончались от полученных ранений.

На фоне ширящейся кампании протестов президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях. По его словам, это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятые им "меры против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом". Возглавляемое Аббасом движение ФАТХ призвало в субботу движение ХАМАС (в секторе Газа) ответить на его примирительную инициативу и "положить конец расколу на палестинской арене". Как заявил агентству ВАФА официальный представитель ФАТХ Усама аль-Кавасими, в условиях народного восстания две основные политические силы палестинцев должны перевернуть страницу прошлого и восстановить национальное единство.

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