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WP: ИГ имело шанс получить в Ираке доступ к компонентам для "грязной бомбы"

Международная панорама
23 июля, 4:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июля. /ТАСС

Радиоактивный кобальт-60 хранился в мосульском медицинском университете и использовался для лечения онкобольных, пишет газета

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ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) имели шанс получить доступ в Мосуле к радиоактивным компонентам, необходимым для создания так называемой "грязной бомбы". Об этом сообщила в субботу газета Washington Post.

Речь идет о радиоактивном кобальте-60, который хранился в мосульском медицинском университете. Его использовали для лечения онкобольных. Учебное заведение находилось на территории, контролируемой боевиками, но после освобождения Мосула иракские чиновники провели инспекцию, по результатам которой оказалось, что экстремисты даже не прикоснулись к хранилищу с радиоактивным кобальтом, хотя и были проинформированы о его существовании. Должностные лица и эксперты по ядерной безопасности США полагают, что экстремисты не знали, как вскрыть хранилище таким образом, чтобы не подвергнуть себя смертельно опасному радиационному излучению.

Источники издания в американском правительстве рассказали, что подобные вещества хранятся и во многих других городах, расположенных в зонах конфликта на Ближнем Востоке.

10 июля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по вытеснению экстремистов из города, более трех лет находившегося под их контролем, началась в октябре прошлого года. По данным ООН, за это время Мосул покинули более 900 тысяч жителей.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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