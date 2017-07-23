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Глава Комитета начальников штабов США уверен, что интересы РФ и Ирана в Сирии разойдутся

Международная панорама
23 июля, 4:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июля. /ТАСС

Джозеф Данфорд считает, что пока сложно сказать, Москва или Тегеран обладает большим влиянием на Дамаск

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд полагает, что Россия и Иран соперничают за влияние на власти Сирии и в перспективе их интересы не будут совпадать. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

"По моему мнению, у Ирана и России различные долгосрочные политические цели в Сирии, - сказал Данфорд. - И чем дольше продолжается кампания, тем более очевидными становятся эти различия".

"Полагаю, справедливым будет сказать, что Иран и Россия соперничают за влияние на режим в настоящее время", - отметил генерал, выступление которого транслировалось на сайте конференции. Он считает, что сложно сказать, Москва или Тегеран обладает большим влиянием на Дамаск.

"В конечном счете Иран желает в Сирии иного, нежели Россия", - заверил глава КНШ. Он не пояснил, в чем суть противоречий между государствами, о которых он говорил.

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