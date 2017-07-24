Вице-президент Ирака: референдум о независимости курдов не отвечает интересам народа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Планы Курдского автономного района Ирака (Иракский Курдистан) провести осенью референдум о независимости не соответствуют интересам иракского народа. Об этом в понедельник заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Мы поддерживаем интересы курдского народа, однако то, что мы видим сейчас, не служит интересам иракского народа в нужной степени, поэтому мы хотели бы серьезного диалога между Багдадом и Курдистаном, чтобы добиться урегулирования, однако пока мы видим, что ситуация развивается в противоположном направлении, не в интересах Ирака", - сказал он.

Иракский политик отметил, что вопрос референдума обсуждался во время его визита в Москву "в контексте видения будущего страны".

Он отметил особую важность "создания в Ираке политического режима, который базировался бы на принципе политического большинства с тем, чтобы обеспечить надежное будущее иракскому народу, независимо от принадлежности иракских граждан к тем или иным этносам или конфессиям".

Нури аль-Малики находится с рабочим визитом в России. В понедельник он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позднее он отправится в Санкт-Петербург, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.