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СМИ: Джулиани может сменить Сешнса на посту генпрокурора США

Международная панорама
24 июля, 20:53 UTC+3 ТАСС

Как утверждают источники информационного портала Axios, президент США недоволен Джеффом Сешнсом и ищет ему на замену проверенного человека

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ТАСС, 24 июля. Президент США Дональд Трамп рассматривает своего советника по вопросам кибербезопасности и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани как возможного преемника генерального прокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса. Об этом сообщает в понедельник вашингтонский информационный портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, глава государства озвучил такую возможность в нескольких частных разговорах. Президент, как утверждают источники Axios, недоволен Сешнсом и ищет ему на замену проверенного человека.

19 июля Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, главе ведомства не следовало брать самоотвод, а, если он собирался это делать, то должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В ответ Сешнс заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на критику со стороны Трампа.

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США Ситуация вокруг главы минюста США
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Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Джулиани, Рудольф
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