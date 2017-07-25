Бойкотирующие Катар страны расширили "террористический список"

ТАСС, 25 июля. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет расширили "террористический список", добавив туда девять лиц и организаций, якобы связанных с властями в Катаре. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати.

Черный список из 59 человек и 12 структур, которых арабская "четверка" обвиняет в поддержке террористических группировок, был опубликован бойкотирующими эмират странами в начале кризиса. В Дохе неоднократно заявляли, что этот перечень не имеет под собой оснований и не имеет отношения к Катару.

Существующий список пополнили три организации, базирующиеся в Йемене, шесть - в Ливии, а также трое подданных Катара, гражданин Кувейта, трое граждан Йемена и два ливийца. Как утверждают арабские страны, эти лица и организации обвиняются в поддержке террористической сети "Аль-Каида", в частности, его филиала в Сирии - группировки "Джебхат ан-Нусра", (обе запрещены в РФ).

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.

11 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал в Дохе двусторонний меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. Этот шаг арабские страны посчитали недостаточным, призвав обеспечить гарантии выполнения своих обязательств Дохой. 20 июля эмир Катара издал указ о внесении поправок в закон о борьбе с терроризмом, что в ОАЭ восприняли как шаг в позитивном направлении. В своем первом с начала кризиса публичном выступлении шейх Тамим отверг обвинения в поддержке терроризма, подчеркнув, что Доха всеми возможными путями борется с террором и получила за свои усилия в этом направлении международное признание.