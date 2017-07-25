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В СНГ создадут списки лиц, причастных к терроризму

Международная панорама
25 июля, 14:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, июля. /ТАСС

Признание списков будет осуществляться путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений

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МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Страны СНГ будут обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы. Об этом сообщил журналистам во вторник заведующий организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Киргизии Чынгыз Кененбаев.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит экспертное заседание по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки", - сказал журналистам представитель киргизской службы финансовой разведки. По его словам, признание списков будет осуществляться путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, Киргизия и России уже наладили обмен такой информацией.

Кененбаев также отметил, что в проекте договора предусмотрены меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, мероприятия по сотрудничеству в сфере конфискации незаконно выведенного за пределы той или иной страны имущества и возвращения его назад. Он подчеркнул, что принятие данного документа позволит привести договорную базу стран СНГ "в соответствие с изменившимися международными универсальными стандартами по противодействию финансированию терроризма".

"Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств", - сказал Кененбаев. Документ был разработан Советом руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. Предыдущее его обсуждение прошло в январе нынешнего года, после чего он был направлен в государства Содружества. Однако в ходе внутригосударственного согласования к документу поступил ряд замечаний и предложений.

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