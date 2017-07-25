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Посольство Украины отрицает вмешательство Киева в выборы президента США

Международная панорама
25 июля, 19:05 UTC+3 ТАСС

В посольстве добавили, что "благодарны США за двухпартийную поддержку Украины"

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ТАСС, 25 июля. Посольство Украины в США отрицает, что оказывало поддержку кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице посольства в Twitter.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016, - отмечается в публикации. - Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку Хиллари Клинтон. "Украинские усилия по саботажу кампании Трампа - "тихо работали на усиление Клинтон", - написал Трамп на своей странице в Tiwtter. - Так что, где расследование, генеральный прокурор".

В своем микроблоге американский лидер также поместил ссылку на публикацию журналиста телеканала Fox News Шона Хэннити. В ней сообщалось, что во время предвыборной президентской кампании в США представители штаба Хиллари Клинтон встречались с сотрудникам посольства Украины и представителями украинского правительства для обсуждения поиска компрометирующей информации на бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Во время предвыборной кампании в США представители украинских властей обвинили Манафорта в том, что он якобы получал деньги из черной кассы Партии регионов бывшего украинского президента Виктора Януковича. Однако после победы Трампа на выборах украинская юстиция отказалась от этих обвинений.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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