Киевский суд оставил под арестом подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева продлил арест подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Ходатайство было подано стороной защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или личное обязательство. Однако суд его отклонил.

"Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил под стражей 36-летнего жителя города Павлограда Днепропетровской области, который подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - проинформировали в ГПУ.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Позднее были задержаны лица, подозреваемые в причастности к этому преступлению.

16 июня Киевский суд постановил арестовать на два месяца одного из подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова.