Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киевский суд оставил под арестом подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

Международная панорама
25 июля, 19:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июля. /ТАСС

Ходатайство было подано стороной защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или личное обязательство

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева продлил арест подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Смотрите также
На месте убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороюненкова, Киев, 23 марта

Случаи громких убийств в Киеве. Досье

Ходатайство было подано стороной защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или личное обязательство. Однако суд его отклонил.

"Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил под стражей 36-летнего жителя города Павлограда Днепропетровской области, который подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - проинформировали в ГПУ.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Позднее были задержаны лица, подозреваемые в причастности к этому преступлению.

16 июня Киевский суд постановил арестовать на два месяца одного из подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Убийство Дениса Вороненкова
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама