Власти Ирака считают незаконным референдум о независимости в Иракском Курдистане

ТАСС, 25 июля. Федеральное правительство Ирака считает незаконным и неконституционным референдум о независимости Иракского Курдистана.

Об этом, как сообщил во вторник телеканал Al Sumaria, заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

"Референдум в курдском регионе - неконституционный и незаконный, мы не будет иметь с ним дело", - сказал он, предупредив, что этот шаг властей Иракского Курдистана будет иметь негативные последствия для всех. Вместе с тем аль-Абади призвал Эрбиль (де-факто столица Иракского Курдистана) к диалогу, направленному на устранение политических разногласий.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, на 1 ноября назначены парламентские и президентские выборы.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака.