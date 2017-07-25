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Посол Катара в РФ не исключает возможность военного исхода кризиса в Персидском заливе

Международная панорама
25 июля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По мнению Фахада Мохамеда аль-Аттыйя, Катар настаивает на том, чтобы кризис был разрешен исключительно в мирных целях с опорой на государства, гарантирующие мир и преследующие принципы ООН

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кризис вокруг Катара может привести к войне, если конфликт не будет решаться по принципам международного права, считает посол Катара в РФ Фахад Мохамед аль-Аттыйя. Такое мнение он высказал во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Не думаю, но все может быть", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли вероятность военного столкновения стран, вовлеченных в конфликт в Персидском заливе.

По мнению посла, Катар настаивает на том, чтобы кризис был разрешен исключительно в мирных целях с опорой на государства, гарантирующие мир и преследующие принципы ООН. "Мы видим, что страны бойкота приняли действия против нас, которые не имеют никакого основания. Это неразумные и нелогичные шаги, это угрожает миру во всем мире и может создавать хаос, если страны - гаранты мира не вмешаются и не помогут решить конфликт, чтобы защитить идеалы ООН", - пояснил он.

Ранее аль-Аттыйя также заявлял, что Катар видит роль России в разрешении кризиса в отношениях Дохи с арабскими государствами в поддержке посреднических усилий Кувейта. Дипломат отметил важную роль России, которую та традиционно играет в регионе Ближнего Востока.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.

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