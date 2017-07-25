СМИ: главарь ИГ аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

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ТАСС, 25 июля. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщила во вторник газета Al-Quds Al-Arabi.
По данным источников издания, аль-Багдади может находиться в районе между населенными пунктами Альбу-Камаль и Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре на границе с Ираком, куда перебралось большинство главарей и полевых командиров ИГ, когда боевики потеряли контроль над городами в Сирии и Ираке. Как отмечает газета, террорист номер один "продолжает играть ключевую роль" в командовании группировкой.
Телеканал "Ас-Сумария" 11 июля сообщил со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава, что боевики ИГ объявили о гибели своего главаря аль-Багдади.
В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ аль-Багдади и 300 боевиков. После этого представители администрации США и американских военных неоднократно заявляли, что не могут подтвердить данные о гибели главаря ИГ. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу предположил, что аль-Багдади до сих пор жив, несмотря на сообщения о его ликвидации.