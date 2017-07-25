Госдеп: вопрос о российской собственности в США до сих пор не решен

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Вопрос о российской дипломатической собственности в США не решен. Об этом заявила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Обсуждения продолжаются, - заявила она на регулярном брифинге. - Заместитель госсекретаря Томас Шэннон обсуждал эту тему со своим коллегой. Какого-либо решения не принято".

"Но мы знаем, что они были вовлечены в скверную деятельность здесь в США, - продолжала она. - У нас есть право и возможность заставить людей покинуть эти объекты и прекратить деятельность этих объектов".

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Вопрос о возвращении российской дипсобственности стал центральным на прошедших на прошлой неделе в Вашингтоне консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.