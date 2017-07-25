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Трамп разочаровался в министре юстиции Сешнсе, но пока не намерен его увольнять

Международная панорама
25 июля, 23:17 дата обновления: 25 июля, 23:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Глава государства дал понять, что его разочарование вызвано, в том числе, невысокой оценкой заявления Сешнса в прошлом году в поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разочаровался в министре юстиции, генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе, но пока не настроен увольнять его за решение взять самоотвод от участия в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом Трамп заявил во вторник в интервью газете The Wall Street Journal.

Глава государства дал понять, что его разочарование вызвано, в том числе, невысокой оценкой заявления Сешнса в прошлом году в поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США. "В смысле этой поддержки это было не бог весть какое проявление преданности", - отметил американский лидер. "Я очень разочаровался в Джеффе Сешнсе".

Ему был задан вопрос, как долго он готов публично критиковать министра юстиции, но держать его на посту. "Я просто изучаю это [такую возможность]", - ответил президент. "Я посмотрю, это очень важная вещь", - добавил Трамп. В ходе разговора к главе государства присоединились его дочь Иванка Трамп, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, директор Национального экономического совета Гэри Кон и новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Назначение последнего сопровождалось досрочной отставкой пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который продолжит выполнять свои обязанности до августа.

Президент сказал, что весьма счастлив включением Скарамуччи в свою команду и не держит зла на бизнесмена за то, что тот официально поддержал сначала двух республиканских претендентов в президенты США и только потом Трампа. "Его первый выбор все равно пал на Трампа. Считаю это важным сказать", - добавил президент, уточнив, что Скарамуччи предложил ему свои услуги еще до начала этапа первичных выборов в США.

19 июля Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, он должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме позднее пояснили, что глава государства продолжает доверять министру юстиции и генпрокурору.

Однако во вторник Трамп снова предъявил претензии к Сешнсу, указав ему на необходимость расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон во время предвыборной борьбы в прошлом году. Американские СМИ однозначно расценили это как то, что тучи над головой министра юстиции продолжают сгущаться.

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Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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