Трамп разочаровался в министре юстиции Сешнсе, но пока не намерен его увольнять

Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКомСпорт 25 июля, 22:48
Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 25 июля, 22:40
Глава Испанской футбольной федерации Вильяр отстранен от своих обязанностей на годСпорт 25 июля, 22:38
Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голамиСпорт 25 июля, 22:25
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 25 июля, 22:22
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?Экономика и бизнес 25 июля, 22:12
Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 летОбщество 25 июля, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разочаровался в министре юстиции, генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе, но пока не настроен увольнять его за решение взять самоотвод от участия в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом Трамп заявил во вторник в интервью газете The Wall Street Journal.
Глава государства дал понять, что его разочарование вызвано, в том числе, невысокой оценкой заявления Сешнса в прошлом году в поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США. "В смысле этой поддержки это было не бог весть какое проявление преданности", - отметил американский лидер. "Я очень разочаровался в Джеффе Сешнсе".
Ему был задан вопрос, как долго он готов публично критиковать министра юстиции, но держать его на посту. "Я просто изучаю это [такую возможность]", - ответил президент. "Я посмотрю, это очень важная вещь", - добавил Трамп. В ходе разговора к главе государства присоединились его дочь Иванка Трамп, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, директор Национального экономического совета Гэри Кон и новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Назначение последнего сопровождалось досрочной отставкой пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который продолжит выполнять свои обязанности до августа.
Президент сказал, что весьма счастлив включением Скарамуччи в свою команду и не держит зла на бизнесмена за то, что тот официально поддержал сначала двух республиканских претендентов в президенты США и только потом Трампа. "Его первый выбор все равно пал на Трампа. Считаю это важным сказать", - добавил президент, уточнив, что Скарамуччи предложил ему свои услуги еще до начала этапа первичных выборов в США.
19 июля Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, он должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме позднее пояснили, что глава государства продолжает доверять министру юстиции и генпрокурору.
Однако во вторник Трамп снова предъявил претензии к Сешнсу, указав ему на необходимость расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон во время предвыборной борьбы в прошлом году. Американские СМИ однозначно расценили это как то, что тучи над головой министра юстиции продолжают сгущаться.