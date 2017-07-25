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Ассоциация психоаналитиков США не советовала открыто обсуждать состояние Трампа

Международная панорама
25 июля, 23:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Ассоциация выступила с призывом "держаться подальше от черты, за которой начинается клевета и очернение определенного человека"

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американская ассоциация психоаналитиков (APsaA) опровергла публикации СМИ о том, что она рекомендовала своим 3,5 тыс. членам открыто высказываться о психическом состоянии известных политиков, включая президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте APsaA.

Правило Голдуотера

Ассоциация была вынуждена внести разъяснения в ситуацию из-за публикации профильного журнала STAT, который утверждал, что APsaA рекомендовала своим членам свободно пренебрегать так называемым правилом Голдуотера от 1964 года. Оно было принято рядом медицинских организаций в США по следам скандала вокруг сенатора Барри Голдуотера, который баллотировался в президенты США от Республиканской партии. Журнал Fact Magazine опубликовал произвольный опрос более тысячи психиатров, высказавших мнение, что данный кандидат "психологически негоден к президентству".

Сенатор подал в суд на журнал за клевету и выиграл процесс. С тех пор ряд медицинских объединений ввели в свой кодекс этических норм правило не высказываться о состоянии известных политиков, деятелей искусств, спортсменов, которых они не обследовали и не изучали.

Ассоциация опровергла СМИ

"В директиве, разосланной членам ассоциации по электронной почте, наше руководство не подстрекало пренебрегать правилом Голдуотера, которое входит в этический кодекс совершенно иной организации - Американской ассоциации психиатрии. Это правило, однако, скорее характеризует позицию и точку зрения психоаналитики", - пояснила APsaA, в состав которой входят и психиатры, и психоаналитики, и психотерапевты, и сотрудники социальных служб, параллельно состоящие в других организациях.

"Что касается комментариев о публичных фигурах, мы призываем всех психоаналитиков принимать меры предосторожности во избежание того, чтобы выглядеть "дикими аналитиками", выходить за рамки профессионального круга занятий и подрывать основу психоаналитической помощи. Естественно, мы призываем держаться подальше от черты, за которой начинается клевета и очернение определенного человека", - резюмировала APsaA.

Тема затронута неслучайно

STAT и другие СМИ в своих публикациях прозрачно возвращаются к теме психического состояния Трампа, сомнения в адекватности которого часто высказывают демократы, некоторые республиканцы и ведущие СМИ США одновременно с темой импичмента.

В августе прошлого года телекомпания NBC опубликовала интервью с бывшим политическим советником 44-го президента Барака Обамы Дэвидом Плуффом, назвавшего Трампа клиническим психопатом. Плуфф признал, что не имеет медицинского образования, однако, по его словам, такие наблюдаемые у республиканца "симптомы", как "невероятно завышенная самооценка, патологическая ложь и отсутствие сострадания и чувства вины", свидетельствуют о психических нарушениях.

Тема здоровья была актуальной в свете обострения борьбы Трампа и Хиллари Клинтон после завершения сезона первичных выборов в прошлом году. Магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Пресс-секретарь республиканца Кэтрин Пирсон предположила, что Клинтон страдает дисфазией (нарушением речи). Пирсон аргументировала свое утверждение тем, что кандидат от демократов подозрительно часто "пропадает после очередного выступления", так как якобы вынуждена "ехать домой и ложиться спать".

Немало шума наделало и заключение, сделанное лечащим врачом Трампа по поводу состояния здоровья республиканца. Доктор Харольд Борнштейн утверждал, что "Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента" в истории США. Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние, заверял доктор. Впоследствии врач признал, что заключение о здоровье миллиардера было составлено им "за пять минут".

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