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В Госдепе заявили, что Россия могла бы сыграть роль в урегулировании вокруг Катара

Международная панорама
25 июля, 23:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия находится "в контакте практически со всеми участниками этого конфликта"

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. США приветствовали бы роль России в урегулировании кризиса вокруг Катара. Об этом заявила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Если Россия сможет сыграть роль в том, чтобы содействовать участию сторон в переговорах, то, думаю, мы бы это приветствовали, - заявила она на регулярном брифинге. - Мы, возможно, были бы настроены скептически в отношении того, способны ли они добиться этого или нет, но мы бы, конечно, приветствовали, если бы кто-либо смог содействовать сближению сторон".

О готовности России оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара, если действующие посредники сочтут такую помощь необходимой, заявил в понедельник в интервью курдскому телеканалу Rudaw министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что РФ находится "в контакте практически со всеми участниками этого конфликта". Он также отметил, что Россия видит "усилия, которые предпринимают другие страны, заинтересованные в нормализации ситуации в районе Персидского залива".

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.

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