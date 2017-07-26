МИД Аргентины: МЕРКОСУР не собирается вводить санкции в отношении Венесуэлы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в настоящее время не рассматривают возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори в интервью онлайн-изданию Infobae, опубликованном во вторник.
"На данный момент мы придерживаемся не санкционной политики, а политики твердости. Мы говорим, что это [Венесуэла] не демократическое государство. Но не санкциями решаются проблемы", - сказал Фори. По его словам, "ни одна из стран МЕРКОСУР не просила ввести экономические" меры в отношении Каракаса.
"Сейчас санкции могут негативно сказаться на венесуэльском народе, а меньше всего мы хотим навредить венесуэльскому народу", - подчеркнул он.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею (КА), то "Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры". Входящие в МЕРКОСУР Аргентина и Бразилия также призвали Каракас отказаться от созыва органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.
Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, где с начала апреля идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.