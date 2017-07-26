Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Аргентины: МЕРКОСУР не собирается вводить санкции в отношении Венесуэлы

Международная панорама
26 июля, 5:09 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 26, июля. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства Аргентины, страны Южноамериканского общего рынка не хотят навредить венесуэльскому народу

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в настоящее время не рассматривают возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори в интервью онлайн-изданию Infobae, опубликованном во вторник.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республики

Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы

Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи

"На данный момент мы придерживаемся не санкционной политики, а политики твердости. Мы говорим, что это [Венесуэла] не демократическое государство. Но не санкциями решаются проблемы", - сказал Фори. По его словам, "ни одна из стран МЕРКОСУР не просила ввести экономические" меры в отношении Каракаса.

"Сейчас санкции могут негативно сказаться на венесуэльском народе, а меньше всего мы хотим навредить венесуэльскому народу", - подчеркнул он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею (КА), то "Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры". Входящие в МЕРКОСУР Аргентина и Бразилия также призвали Каракас отказаться от созыва органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, где с начала апреля идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Аргентина Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
2
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
3
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
4
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
5
В СБ ООН заблокирован проект заявления, осуждающего обстрел посольства РФ в Дамаске
6
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама