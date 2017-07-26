AFP: один из лидеров оппозиции в Венесуэле призвал армию не подчиняться властям

ТАСС, 26 июля. Глава венесуэльской партии "Народная воля", один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес призвал вооруженные силы страны не признавать Конституционную ассамблею (КА), которую намерен созвать президент страны Николас Мадуро.

Видеообращение с призывом Лопеса опубликовано в среду на его странице в Twitter, передает агентство AFP.

"Я призываю вас не быть сообщниками в уничтожении республики, конституционном обмане, репрессиях", - заявил Лопес, обращаясь к венесуэльским военным. "Будьте уверены, что вас поддержат народ и конституция", - утверждает оппозиционер, находящийся под домашним арестом.

С начала апреля текущего года в Венесуэле проходят крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения высшей судебной инстанции, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли не менее ста человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения, несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в ассамблею намечены на 30 июля.

Лопес руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель, по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В начале нынешнего месяца власти досрочно освободили его из тюрьмы и перевели под домашний арест.