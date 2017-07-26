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AFP: один из лидеров оппозиции в Венесуэле призвал армию не подчиняться властям

Международная панорама
26 июля, 13:46 UTC+3 ТАСС

Леопольдо Лопес заверил военных, что народ их поддержит

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ТАСС, 26 июля. Глава венесуэльской партии "Народная воля", один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес призвал вооруженные силы страны не признавать Конституционную ассамблею (КА), которую намерен созвать президент страны Николас Мадуро.

Видеообращение с призывом Лопеса опубликовано в среду на его странице в Twitter, передает агентство AFP.

"Я призываю вас не быть сообщниками в уничтожении республики, конституционном обмане, репрессиях", - заявил Лопес, обращаясь к венесуэльским военным. "Будьте уверены, что вас поддержат народ и конституция", - утверждает оппозиционер, находящийся под домашним арестом.

С начала апреля текущего года в Венесуэле проходят крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения высшей судебной инстанции, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли не менее ста человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения, несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в ассамблею намечены на 30 июля.

Лопес руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель, по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В начале нынешнего месяца власти досрочно освободили его из тюрьмы и перевели под домашний арест.

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