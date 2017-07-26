СМИ: арабо-курдские отряды отразили попытки террористов прорвать блокаду Ракки

ТАСС, 26 июля. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) ведут ожесточенные бои с террористами в городе Ракка (520 км от Дамаска).

Как сообщило агентство Firat, арабо-курдские отряды, входящие в СДС, в среду отбили попытку противника выбраться из окруженного квартала Незлят-Шахаде на юге города.

По информации агентства, при отражении этой атаки убиты 44 террориста из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее боевики, используя подземные туннели, контратаковали в квартале Хишам Абельмалек. На позиции СДС было направлено шесть заминированных автомобилей, большая часть из них была замечена и уничтожена. Еще два смертника приблизились к блокпостам ополченцев на мотоциклах и были застрелены.

Штурм Ракки продолжается 49 дней, поддержку арабо-курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под руководством США. По сведениям газеты Al Hayat, за семь недель в рядах ИГ убиты 434 террориста, среди них есть несколько полевых командиров из числа наемников. Потери СДС составили 198 бойцов. Число жертв среди мирного населения превышает 300 человек.

Под контролем СДС сейчас находится 40% территории города. Основные силы террористов сосредоточены в старинной цитадели в центре Ракки, где, по оценкам экспертов, держат оборону не менее 1,7 тыс. боевиков. На северо-востоке ожесточенные бои идут в квартале Рауда, где убиты 11 террористов. На западном участке фронта контратаки противника отбиты в районе Эль-Барид.