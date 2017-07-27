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Экс-президент Пакистана заявил, что рассматривал возможность ядерного удара по Индии

Международная панорама
27 июля, 3:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Первез Мушарраф сообщил в интервью газете Mainichi, что в 2002 году уровень напряжения в отношениях между странами был очень высок

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Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

© AP Photo/Anjum Naveed

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Пакистан рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Индии в 2002 году. Об этом в интервью газете Mainichi заявил бывший президент Пакистана Первез Мушарраф (2001-2008).

"В 2002 году уровень напряжения был настолько высок, что была вероятность пересечь эту черту - применить ядерное оружие. Применить ли его, как его применить - с такими мыслями мы провели несколько бессонных ночей", - приводит слова Мушаррафа японское издание. В то же время бывший президент Пакистана признал, что ядерная война - это "совершенно непростительно".

Каргильская война и обострение 2001-2002 гг.

В мае 1999 года между Индией и Пакистаном произошел вооруженный конфликт, получивший название Каргильская война. Пакистанские военные в очередной раз попытались отвоевать Кашмир, вторглись в округ Каргил индийского штата, однако в июле того же года им было нанесено поражение. Очередная неудача в конфликте с Индией привела к военному перевороту в стране, в результате которого главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Первез Мушарраф сместил с поста премьер-министра Наваза Шарифа.

Очередное серьезное обострение в отношениях двух стран произошло в 2001-2002 гг. Поводом для него стало нападение боевиков одной из сепаратистских группировок, выступавших за передачу Кашмира Пакистану, на здание индийского парламента. В результате этой атаки погибли десять человек. Индийские власти вновь обвинили Пакистан в поддержке сепаратистов.

Обе страны провели мобилизацию, и к январю 2002 на границе находились около 500 тысяч индийских и 300 тысяч пакистанских военных. Угрозу войны обостряло наличие у обеих стран ядерного оружия. Несмотря на то, что полномасштабного конфликта удалось избежать, в результате приграничных столкновений погибли порядка трех тысяч военных.

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