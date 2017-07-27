Мадуро призвал Трампа прекратить агрессию против Венесуэлы

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ТАСС, 27 июля. США должны прекратить агрессию против Венесуэлы и отказаться от политики вмешательства в страны Латинской Америки. Такое мнение высказал венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью телеканалу RT.
"Мое личное послание президенту [США Дональду] Трампу: прекратите агрессию против Венесуэлы, прекратите [политику] интервенционизма в Латинской Америке", - заявил Мадуро. "Венесуэла готова жить в мире, жить в покое. Прекратите свою агрессию", - подчеркнул венесуэльский лидер, выразив надежду на то, что его призыв "даст положительный эффект".
"Мне, как президенту, хотелось бы побеседовать с ним [Трампом], пожать ему руку и сказать, что мы живем в XXI веке, когда необходимо забыть доктрину Монро, и настало время <...> [установления] новых отношений", - сказал Мадуро.
Он призвал главу Белого дома отказаться от политики вмешательства, которой придерживался президент Барак Обама, и указал, что в случае иностранной интервенции будет готов к ее отражению.
По мнению Мадуро, над его страной нависла не только политическая угроза: американская администрация рассматривает возможность экономической блокады южноамериканской республики, располагающей самыми богатыми запасами нефти в мире.
"Венесуэла готова к любому сценарию. Я готов разрешить все проблемы лучшим образом, однако мне представляется сумасшествием, что правые экстремисты в США говорят о блокаде против Венесуэлы", - заявил президент.