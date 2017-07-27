Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро призвал Трампа прекратить агрессию против Венесуэлы

Международная панорама
27 июля, 15:29 UTC+3 ТАСС

Венесуэльский лидер указал на необходимость отказаться от политики вмешательства, которой придерживался экс-президент США Барак Обама

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июля. США должны прекратить агрессию против Венесуэлы и отказаться от политики вмешательства в страны Латинской Америки. Такое мнение высказал венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью телеканалу RT.

"Мое личное послание президенту [США Дональду] Трампу: прекратите агрессию против Венесуэлы, прекратите [политику] интервенционизма в Латинской Америке", - заявил Мадуро. "Венесуэла готова жить в мире, жить в покое. Прекратите свою агрессию", - подчеркнул венесуэльский лидер, выразив надежду на то, что его призыв "даст положительный эффект".

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Мадуро пообещал арестовать всех назначенных парламентом членов Верховного суда

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республики

Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы

"Мне, как президенту, хотелось бы побеседовать с ним [Трампом], пожать ему руку и сказать, что мы живем в XXI веке, когда необходимо забыть доктрину Монро, и настало время <...> [установления] новых отношений", - сказал Мадуро.

Он призвал главу Белого дома отказаться от политики вмешательства, которой придерживался президент Барак Обама, и указал, что в случае иностранной интервенции будет готов к ее отражению.

По мнению Мадуро, над его страной нависла не только политическая угроза: американская администрация рассматривает возможность экономической блокады южноамериканской республики, располагающей самыми богатыми запасами нефти в мире.

"Венесуэла готова к любому сценарию. Я готов разрешить все проблемы лучшим образом, однако мне представляется сумасшествием, что правые экстремисты в США говорят о блокаде против Венесуэлы", - заявил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Полеты с неограниченными возможностями
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
В Подмосковье ликвидированы три этнических преступных группы
4
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
5
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама